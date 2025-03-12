استشهاد 137 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار بغزة

أفاد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة باستشهاد 137 فلسطينياً في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، من بينهم 52 شهيدًا في رفح.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، في بيان إن “الاحتلال يتعمد خلال الأيام العشر الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق شعبنا وخروقاته لإتفاق وقف إطلاق النار، وأحدثها اليوم بارتقاء 5 شهداء بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقين قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة”.

كما أشار إلى أن “الاحتلال يمعن في الضغط على الشعب ومفاقمة معاناته عبر جريمة تشديد الحصار ومنع كل مقومات الحياة من جهة، وزيادة جرائمه الميدانية بقتل المواطنين بدم بارد من جهة أخرى”.

وأكد أن “الاحتلال يكذب في روايته التي يروجها لتبرير عمليات القتل ضد المواطنين المدنيين العزل ومنهم أطفال ونساء، ولم يكن أي منهم يشكل خطر على جنوده وغالبيتهم قتلوا وهم يتفقدون منازلهم القريبة من أماكن تواجد قوات الاحتلال”.

وقال إن “خرق الاحتلال للاتفاق ورفضه الانسحاب من محور صلاح الدين جنوب قطاع غزة، واستمرار عمليات التوغل والاقتحام انطلاقاً منه وصولاً إلى قلب مدينة رفح ونسف البيوت، يعكس نوايا الاحتلال العدوانية ويعني ارتكابه للمزيد من جرائم القتل ضد أبناء شعبنا”.

هذا ودعا معروف الوسطاء للجم الاحتلال وإلزامه بتعهداته الواردة في الاتفاق، ووضع حد لجرائمه المتواصلة بالحصار والقتل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام