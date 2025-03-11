3 شهداء في جنين ومستوطنون يحرقون مركبات قرب رام الله

استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، في وقت واصل فيه الاحتلال حملة اقتحاماته لمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، في ظل عمليته العسكرية بجنين وطولكرم. فيما شنّ جيش الاحتلال حملة دهم لمنازل واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية واعتقل نحو 200 شاب.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت الشهيدة فايزة أبو غالي (58 عاما) برصاص الاحتلال من حاجز الجلمة العسكري إلى مستشفى جنين الحكومي.

وسبق أن أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى مصاب في الحي الشرقي بمدينة جنين.

هذا ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة، ووسعت حملتها العسكرية إلى بلدة عزون قضاء قلقيلية شمالي الضفة واعتقلت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، وسط انتشار مدرعات الاحتلال في عدد من الأحياء في البلدة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في الحي الشرقي من المدينة، بينما حاصرت بلدة قباطية وقصفت منزلاً بالقذائف، فيما أكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أصابت شاباً في جنين، وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه في جنين من الوصول إلى إصابة في الحي الشرقي.

وواصلت قوات الاحتلال إجبار العائلات على إخلاء منازلها في الحي الشرقي بمدينة جنين، في ظل استمرار العدوان على المخيم لليوم الـ50.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر القديم واعتقلت عدداً من الشبان، بينما اقتحمت القوات بلدة بيرزيت شمال رام الله وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي من قبل القوات، قبل أن تنسحب مخلفة إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، و3 معتقلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وشن الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل وضواحيها لليوم الثالث على التوالي، فيما أكد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات رصاص حي في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، جرى نقلها إلى المستشفى.

يأتي ذلك، في وقت تواصلت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأكد رئيس مجلس قروي أم صفا شمال غرب رام الله، مروان صباح، أن مستوطنين أحرقوا مرآبا وعددا من السيارات عقب هجوم نفذوه على القرية.

المصدر: عرب 48