رئاسة مجلس الأمن الدولي تقرر عقد جلسة مشاورات طارئة صباح الإثنين حول تصاعد العنف في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 02:04

رئاسة مجلس الأمن الدولي تقرر عقد جلسة مشاورات طارئة صباح الإثنين حول تصاعد العنف في سوريا

منذ 57 mins 10 March، 2025
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