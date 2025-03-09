مراسل المنار: استشهاد العسكري في الجيش اللبناني بعد اصابته مع سيدة برصاص العدو قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 16:50

مراسل المنار: استشهاد العسكري في الجيش اللبناني بعد اصابته مع سيدة برصاص العدو قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا

منذ 54 mins 9 March، 2025
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