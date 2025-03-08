حماس في يوم المرأة العالمي: معاناة المرأة الفلسطينية خلال العدوان على غزة وصمة عار على جبين البشرية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة يشكّل فرصة لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت للقصف الهمجي والمجازر اليومية، والتهجير والإبعاد، والاعتقال والتعذيب في السجون، والحرمان من أبسط حقوقها الإنسانية.

وفي بيانٍ صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت حماس إن “ارتقاء أكثر من 12 ألف امرأة فلسطينية، وجرح واعتقال الآلاف، وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال العدوان على غزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية”.

وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يتعرضن “لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وهو انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية أسرانا وأسيراتنا”.

كما ثمنت حماس دور المرأة الفلسطينية في مشروع النضال الفلسطيني، موجهة التحية للمرابطات الصابرات الصامدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. واستذكرت دور المرأة الفلسطينية في قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، والذي لا تزال تمارسه في تضميد الجراح وتعزيز الصمود والرباط والمقاومة دفاعًا عن الأرض والثوابت والمقدسات.

ودعت حماس المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المصدر: مواقع