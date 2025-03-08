تجمّع المعلّمين في لبنان لمناسبة عيد المعلم: نقدر ثباتكم على العهد في الميادين التربوية والوطنية

بمناسبة 9 آذار عيد المعلّم تقدّم تجمّع المعلّمين في لبنان من المعلّمين جميعًا بأحرّ التّهاني وأجمل التّبريكات؛ لثباتهم في الميادين التربوية والوطنية ضمانًا لمستقبل لبنان وأجياله؛ خاصة خلال العدوان الصهيونيّ الغاشم على لبنان وما بعده وارتكابه للمجازر التي لم يسلم منها البشر ولا الحجر، فكنتم حقًا مصداقًا للمعلّمين المضحّين الثابتين على العهد الراسخين في رسالتهم والقدوة في الميدان.

ولفت التجمع الى انه “وكما العيد الماضي؛ جاء عيد المعلم في هذا العام مُصطبغًا بلون الأحمر القاني حيث ارتقى 49 معلمًا ومعلمةً شهداء جلهم من المنتسبين إلى التجمع وجُرح آخرون دفاعًا عن شعبنا ووطننا ومقدساتنا”.

واكد تجمع المعلمين على دور المعلّم القدوة في التربية والكرامة والعزة وصون الحقوق والثبات والصمود والصبر للوصول إلى حياة طيبة وآمنة وكريمة، مشددا على موقفه الثابت إلى جانب كافة المعلّمين ومطالبهم المشروعة لرفع الغبن عنهم، وعلى رساليّتهم التي تنسجم مع حمْلهم أمانة الإنسان وصناعة المستقبل الواعد.

وفي الختام وجه التجمع التحية” للمعلّمين الشهداء وللجرحى وللمقاومين وللنّازحين الثابتين على عهدهم ودورهم الرسالي، والتحيّة لكلّ معلّمٍ في عيده، عيد الوفاء والتقدير لتضحيّاته وعطاءاته اللامحدودة”.

المصدر: مواقع