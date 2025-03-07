ماذا اشترط ترامب على كييف لتوقيع صفقة المعادن؟

ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر قولها إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كييف الموافقة على وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا كشرط لتوقيع صفقة المعاد”.

وأوضحت الوكالة أن “المسؤولين الأوروبيين أُبلغوا بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ربط صفقة المعادن المقترحة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بالتزام كييف بوقف سريع لإطلاق النار مع روسيا”.

وأضافت الوكالة ان “واشنطن أشارت إلى أن ترامب مستعد لإتمام الاتفاق بشأن صفقة المعادن، الذي ظل معلقا منذ خلافه مع فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، بشرط أن يوافق الأخير على مسار ملموس للهدنة والمحادثات مع موسكو”.

ولفتت الوكالة الى أن “هذه الشروط الإضافية هي السبب الرئيسي وراء عدم التوقيع على الصفقة حتى الآن، على الرغم من التصريحات العامة التي أدلى بها ترامب وزيلينسكي والتي تشير إلى أنهما على استعداد للتوقيع عليها”، وأكدت أن “الاتفاق قد يشهد تحركا في الأيام المقبلة، وقد يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون في المملكة العربية السعودية يوم 11 مارس”.

وفي الرابع من مارس/آذار الجاري، أكد البيت الأبيض تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشددا على أن “الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستساهم في حل الأزمة الأوكرانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، عن تلقيه رسالة من فلاديمير زيلينسكي أكد فيها الأخير استعداده للجلوس إلى “طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن”، وذلك بعد ان انتهى اللقاء الأول بينهما بمشادة كلامية، أسفرت عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم