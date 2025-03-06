حوار الأمين.. الشيخ نعيم قاسم مساء الأحد في أول إطلالة إعلامية على قناة المنار

في أول مقابلة إعلامية منذ انتخابه أميناً عاماً لحزب الله، ماذا يقول سماحة الشيخ نعيم قاسم عن أبرز المحطات في معركة إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وما تلاها في معركة أولي البأس؟ وبماذا يستذكر الشهيدين المقدسين سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين؟ ما هي أبرز التحديات والمخاطر التي واجهتها المقاومة؟ وكيف استطاعت أن تمنع الاحتلال من التقدم في قرى الحافة الأمامية للجبهة؟
وفي مقابلة على قناة المنار يوم الأحد الساعة (20:30)، يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن بطولات المجاهدين وإيمانهم بالنصر الحتمي، وعن المرحلة القادمة؟
وخلال المقابلة، ماذا سيقول عن الداخل اللبناني وإطلاقه عنوان الشراكة للنهوض بلبنان؟ وعن الاستحقاقات القادمة، الانتخابات البلدية والنيابية، وماذا عن التحالفات؟
وعد والتزام، شعار أطلقه الشيخ نعيم قاسم، ما تم إنجازه وما ينتظر؟ هل يرى بأن هناك من يحاول عرقلة إعادة الإعمار؟ نظرته لدور الدولة المسؤولة عن جميع أبنائها في الدفاع عن سيادة الوطن؟ ماذا سيقول عن خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وعن مسؤوليات الأمة؟
حوار الأمين، يأتيكم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة المنار.
المصدر: موقع المنار