حوار الأمين.. الشيخ نعيم قاسم مساء الأحد في أول إطلالة إعلامية على قناة المنار

في أول مقابلة إعلامية منذ انتخابه أميناً عاماً لحزب الله، ‫ماذا يقول سماحة الشيخ نعيم قاسم عن أبرز المحطات في معركة إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وما تلاها في معركة أولي البأس؟ وبماذا يستذكر الشهيدين ‫المقدسين سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين؟ ما هي أبرز التحديات والمخاطر التي واجهتها المقاومة؟ وكيف استطاعت أن ‫تمنع الاحتلال من التقدم في قرى الحافة الأمامية للجبهة؟

وفي مقابلة على قناة المنار يوم الأحد الساعة (20:30)، يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن بطولات المجاهدين وإيمانهم بالنصر الحتمي، وعن المرحلة ‫القادمة؟

وخلال المقابلة، ماذا سيقول عن الداخل اللبناني وإطلاقه عنوان الشراكة للنهوض بلبنان؟ وعن الاستحقاقات القادمة، الانتخابات البلدية ‫والنيابية، وماذا عن التحالفات؟

وعد والتزام، شعار أطلقه الشيخ نعيم قاسم، ما تم إنجازه وما ينتظر؟ ‫هل يرى بأن هناك من يحاول عرقلة إعادة الإعمار؟ نظرته لدور الدولة المسؤولة عن جميع أبنائها في الدفاع عن سيادة الوطن؟ ماذا سيقول ‫عن خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني وعن مسؤوليات الأمة؟

حوار الأمين، يأتيكم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة المنار.

المصدر: موقع المنار