عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 6-3-2025

العناوين

الاخبار:

– الكتائبيون يطوقون وزير العدل

التعيينات القضائية بإشراف أميركي – سعودي

– عباس ينظف سلطته: موسم عودة “الفتحاويين”

– عرض وساطة روسي بين واشنطن وطهران: موسكو تحجز مقعدها

– الكلفة تزيد على 45 مليون دولار: «كهرباء الدولة» بدأت تعود إلى الجنوب

الديار:

– شرط ترامب لمشروع مارشال عربي ــ دولي للبنان: فما هو الثمن السياسي؟

– توجس لبناني من «اسرائيل» حول ابقاء منطقة عازلة جنوبا

– هل قضى زيلينسكي على سوريا؟! ومتى تدخل اسرائيل الى دمشق؟

– “بيك” المختارة: لا خوف من فتنة درزيّة

البناء:

– ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم

– أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع

– إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة

– ميزان القوى الفعلي بين الاحتلال والمقاومة

النهار:

– الحكومة تحت المجهر في التعيينات والموازنة.. سلام للنهار: آلية شفافة ولن نقبل الا بالأفضل

– عباس في قمة العرب: البحث عن دحلان!

– سليم الصايغ لبرنامج “حوار مسؤول”: لا سلاح غير شرعي بعد اليوم وإيران متضررة من التقارب اللبناني السعودي

نداء الوطن:

– زيارات خارجية لعون قيد التحضير: لبنان يطلّ بوجه متجدّد على العالم

– “اللغم رقم3” في مجلس الوزراء: مَن هُم المتضررون؟

– الانتخابات البلدية حاصلة ولو فوق الركام

– مزارع حشيشة: تشريعها خطوة إيجابية

هل يعيد إقرار مراسيمها التنظيمية المطلوبين والمزارعين إلى كنف الدولة؟

– ما دخلنا بدروز سورية؟

اللواء:

– البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش

– سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات

– الإصلاحات والتعيينات: مدروسة لا متسرِّعة

– «الحلم الأميركي» في 100 دقيقة لترامب: مقامرة كبرى تهزّ الأسواق والبورصات

– مفاوضات أميركية مع حماس.. ومطالبة إسرائيل بإلتزام وقف النار

الجمهورية:

– إجماع دولي على إستقرار لبنان

– الحكومة لإنجازات تراعي الأولويات

– رفع السقف ليس أكثر

– لبنان بين مخلبين: المؤتمر الوطني ضرورة

– هل من بوادر مواجهة بين ترامب والعرب ام العكس

– المطارنة الموارنة: نحث الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحية وتنفيذ مضامينها

الشرق:

– أمطار الخمس دقائق: 5 دقائق = 5 ساعات

– مجلس وزراء اليوم.. عون: أتمنى نجاح قرارات القمة العربية

– لا مساعدات ولا إعمار بدون حل قضية السلاح

– خلوة رئيس الجمهورية وبن سلمان رسمت ملامح وآفاق المرحلة الجديدة

الاسرار

النهار:

– على الرغم من التطورات الأمنية يستمر “حزب الله” في ترميم شبكة اتصالاته الخاصة في البلدات التي تضررت فيها جزئياً من دون أي رادع من الأجهزة الرسمية.

– سفير عربي في بيروت استدعته دولته على جناح السرعة قبل أسابيع وأنهت مهمته من دون أن تسمح له بوداع المسؤولين وكلّفت زميلاً له في موقعه لإدارة البعثة.

– يكثر الحديث عن مشاريع لشطب الودائع وأخرى للمحافظة عليها من دون اتضاح الرؤية الرسمية حيال الملف لتوفير الحلول الجدية له.

– لم تفهم أسباب توقف السير أمس بعد هطول خفيف للأمطار وبقاء المواطنين عالقين لساعات في سياراتهم في غياب أي إجراءات أمنية مسهّلة.

– عادت إحدى الصحف العربية للطباعة في بيروت بعد توقف تمهيداً لدخول السوق السورية قريباً في ظل عدم وجود إعلام منافس على كل الصعد في سوريا الجديدة.

– كرر دبلوماسي أميركي الإشادة بطريقة العمل التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي لضبط السوق النقدي، واصفاً إياها بالأفضل في الحفاظ على الانضباط النقدي، إلى حين الدخول في دورة اقتصادية مالية تتضمن حلولاً متكاملة.

– يتخوف مراقبون من عدم ثبات الاستقرار في لبنان بسبب التعنت الإسرائيلي وتداعياته على مجمل الملفات المنطقة المرشحة للانفجار مجدداً.

الجمهورية:

– تبيّن أنّ هناك ملاحقات قضائية بحق أفراد من عائلة أحد الأسماء المطروحة لمركز حاكمية مصرف لبنان من ضمنها ملفات قضائية تتعلق بهدر للمال العام وتبييض أموال.

– النقاش حول موقعَين أمني وقضائي-مالي أدّى إلى تأخير استحقاق كان وُضِع على نار حامية.

– أُسند إلى دولة عظمى في حال حرب دور استراتيجي في النظام الجديد في الشرق الاوسط مختلف تماماً عن دورها السابق.

اللواء:

– أدى خطاب ترامب إلى استعار حرب العملات مع أوروبا وقفزة في البورصات، وسجل اليورو ثلاث نقاط ارتفاعاً في يوم واحد..

– يتزايد الاهتمام بترشيح شخصية حقوقية مصرفية لبنانية لحاكمية مصرف لبنان في باكورة التعيينات المالية في الجلسات الأولى للحكومة..

– تتجه إدارة دولة كبرى إلى تنشيط قنوات التواصل مع الحركات المسلحة المحسوبة على محور قيد التفكك الكامل..

نداء الوطن:

– تضج أروقة وزارة الطاقة بفضيحة مدوِّية من أيام الوزير السابق الذي عمد إلى إعطاء تراخيص “على عجل” لحفر مئات الآبار الأرتوازية، ومعظم التراخيص أعطيت لفريق سياسي معيَّن.

– بعد توقيف حقيبة المليونين ونصف المليون دولار في المطار، كانت بحوزة شابٍ آتٍ من تركيا، لتسليمها إلى “حزب الله”، قال مصدر أمني رفيع: راقبوا خط طهران أنقرة بيروت، لأنه سيشكِّل البديل من خط طهران بيروت، وخط بغداد بيروت.

– لوحِظ أن دولة عربية لم تغب يوماً عن المشهد الإعلامي في لبنان، قررت تعزيز حضورها من خلال أكثر من منصة ووسيلة إعلامية.

البناء:

خفايا

– وجّهت منظمات حقوقية أوروبية انتقادات قاسية للمبعوث الأممي غير بيدرسون لتجاهله الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في ظل الحكم الجديد في سورية وهي انتهاكات موثقة لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كان يدافع عنه بيدرسون في ظل النظام السابق أنه مركز صاحب مصداقيّة ويرفض الأخذ بتقاريره ويتجاهلها حالياً، رغم أن تركيبة قوى الحكم الجديد تصنف انتهاكاته ضمن عمليّات جرائم تطهير عرقي، بينما تركيبة النظام السابق تصنف انتهاكاته بصفتها عملاً تعسفياً للسلطة. ويقول ناشط أوروبي “لم تلق الأسئلة أي أجوبة سوى الحاجة لإعطاء فرصة للحكم الجيد انسجاماً مع المناخ السائد في أوروبا والهادف برأي الكثيرين لتعويض خسارة أوكرانيا بربح سورية كمستعمرة خلف البحار ولو تحت ظل تنظيم مثل جبهة النصرة”.

كواليس

– نقلت مصادر عربية عن مسؤولين مصريين قناعاتهم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تملك فرصاً لحلول أخرى غير الحل العربي الذي لا ترغب به، لأنها متكافلة ومتضامنة مع “إسرائيل”، وتدرك أن “إسرائيل” تلقت إصابات لا تقلّ خطورة عن إصابات المقاومة رغم اختلاف طبيعة الإصابات هنا وهناك ونتائجها على المجتمع. فالمجتمع الفلسطيني قويّ ومتماسك ومتمسك بقضيته بخلاف المجتمع في كيان الاحتلال، ولذلك يتحدث المسؤولون المصريون عن رفع منسوب مواقف مصر تدريجياً بالتناسب مع الأجوبة الأميركية والإسرائيلية وهم واثقون أنّهم سوف يربحون هذه الجولة لصالح الموقف الفلسطيني الذي تمثله حركة حماس في ظل تردّد الرئيس محمود عباس الذي كان يفضل سلوك طريق تدفيع حركة حماس ثمن الحرب سياسياً على أمل أن يرضى بذلك الأميركيون والإسرائيليون ويمنحونه دوراً.

المصدر: صحف