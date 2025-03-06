الولايات المتحدة | ترامب يتوعّد سكان قطاع غزة بالموت ويؤكد دعمه “إسرائيل”

توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سكّان قطاع غزة بالموت “إذا احتفظوا بالرهائن”، فيما أصدر ما سمّاه “التحذير الأخير” لحركة حماس لإطلاق سراح باقي الأسرى في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب “إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن، إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح”.

وحذر ترامب في منشور حماس من أنّ أي تأخير سيؤدي إلى “نهاية محتومة” للحركة.

وأضاف ترامب “أطلقوا سراح الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا جثث من قتلتم، أو سيكون هذا خر تحذير لكم!”.

وفي السياق، أكّد الرئيس الأمريكي بأنّه “سيوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة”، مشددًا على أنّه “لن يكون أي عنصر في حماس بمأمن إن لم تستجب الحركة لهذا الطلب”.

كما دعا ترامب قيادة حماس إلى “مغادرة غزة فورًا قبل فوات الأوان”، ووجه رسالة مباشرة لسكان القطاع.

المصدر: وكالات