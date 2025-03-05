العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي في لبنان

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات التي شنها العدو الصهيوني على القطاع الصحي والإسعاف خلال العدوان على لبنان، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها جرائم حرب.

وأكدت المنظمة الدولية أن الاستهداف الصهيوني للأطقم الطبية في بيروت وجنوب لبنان خلال العدوان، يرقى إلى جريمة حرب ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وذلك في إطار تحقيق أجرته المنظمة عن الهجمات التي شنها الاحتلال، والتي استهدفت مرافق صحية، سيارات إسعاف، ومسعفين في لبنان بين الثالث والتاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وفي تقريرها الأخير، قالت المنظمة إنها حققت في أربع هجمات صهيونية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية، وأسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية وإصابة 11 آخرين.

كما كذبت منظمة العفو الدولية الادعاءات الصهيونية. ففي التحقيقات، لم تعثر المنظمة على أدلة تثبت أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دمرت كانت تُستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجوم.

ووثقت العفو الدولية غياب أي تحذيرات قبل تنفيذ الغارات، وأكدت استخدام القنابل الثقيلة مثل قنابل MK8 الأمريكية الصنع. كما أشارت إلى أن الهجمات الأربع شملت منع الصليب الأحمر من إنقاذ المسعفين بأمان في اعتداءات على الطيبة والعديسة، إضافة إلى استهداف مركز الدفاع المدني في حي الباشورة في بيروت دون سابق إنذار.

فضلاً عن الهجوم على مركز الدفاع المدني في دردغيا والاعتداء الذي دمر مستشفى مرجعيون الحكومية.

ووفقًا للتقرير، تبرز الأدلة التي جمعتها المنظمة سجلًا مقلقًا للغارات الجوية الصهيونية في لبنان، والتي استهدفت مدنيين ومبانٍ لا صلة لها بالأنشطة العسكرية. وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة للشهداء وعائلاتهم.

المصدر: موقع المنار