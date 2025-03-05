جنوب أفريقيا تتهم “إسرائيل” بـ”استخدام التجويع سلاح حرب”

اتهمت جنوب أفريقيا، اليوم، “إسرائيل” بـ”استخدام التجويع سلاح حرب” في غزة، عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إليها منذ الأحد الفائت، لإجبار حركة «حماس» على تمديد وقف إطلاق النار، وفقاً للشروط الصهيونية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، في بيان، أنه «عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، والتحقت بها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.

وإذ أشارت إلى أن «سكان غزة يواجهون معاناة تفوق الوصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية»، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى «محاسبة إسرائيل».

وتريد حكومة بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق حتى منتصف نيسان المقبل، بينما تصر حركة «حماس» على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للعدوان الإسرائيلي.

يذكر أنه في كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام «محكمة العدل الدولية» على “إسرائيل”، متهمةً إياها بانتهاك «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» المبرمة في عام 1948، في حربها على غزة.