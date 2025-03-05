قوات الاحتلال تعتقل الشيخ رائد دويكات بعد اقتحام منزله في بلاطة البلد شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 05:06

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ رائد دويكات بعد اقتحام منزله في بلاطة البلد شرق نابلس

منذ 11 mins 5 March، 2025
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