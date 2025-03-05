الولايات المتحدة | متظاهرون يتجمّعون أمام مبنى الكونغرس قبيل بدء خطاب ترامب

تجمّع المتظاهرون خارج مبنى الكونغرس الأمريكي قبل خطاب الرئيس دونالد ترامب، والذي سيُلقيه أمام “أمة مضطربة بسبب توسعه في سلطاته الرئاسية وعالم مضطرب بسبب تحولاته بشأن أوكرانيا والرسوم الجمركية”.

وسيروّج ترامب، خلال خطابه، لبدايته القوية لولايته إذ قال البيت الأبيض إنّ “موضوع خطاب ترامب المتلفز سيكون تجديد الحلم الأمريكي”.

وقال ترامب إنّ “الخطاب سيكون كبيرًا”، ووعد “بأن يقوله كما هو”، في منشور على شبكته الاجتماعية Truth Social يوم الإثنين.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز “نحن متحمسون للغاية، إنه يوم كبير وليلة كبيرة للرئيس ترامب ونحن نعلم أنه سيلقي خطابا رائعا”.

وأوضحت ليفيت أنّ “الخطاب سيتناول إنجازاته في ولايته الأولى، وخططه للاقتصاد، والدفع بالكونغرس لإقرار تمويل الحدود، والغوص في السياسة الخارجية بشأن أوكرانيا وغزة”.

المصدر: وكالات