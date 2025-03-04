إسرائيل طالبت ب”نزع كامل للسلاح” في غزة” و”حدود هادئة” في سوريا

طالبت إسرائيل، عبر وزير خارجيتها جدعون ساعر، “نزع كامل للسلاح” من قطاع غزة وتنحي حركة حماس كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح ساعر، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أنه “لا يوجد اتفاق بعد بشأن المرحلة الثانية”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تطالب بخروج حماس وحلفائها في الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى عودة الرهائن الإسرائيليين.

وقال ساعر: “إذا تم تحقيق هذه المطالب، يمكننا التوصل إلى اتفاق غدًا”. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق قد انتهت يوم السبت الماضي.

وفي سياق آخر، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من “خطر الجماعات الإسلامية على الحدود مع سوريا”، مؤكدًا أن “وجود هذه الجماعات سيكون أمرًا بالغ الخطورة على إسرائيل”. وأوضح أن “المسألة في سوريا لا تتعلق فقط بسلامة الأراضي، بل بمصلحة إسرائيل في الحفاظ على حدود هادئة”.

كما شدد ساعر على أهمية “احترام حقوق الأقليات في سوريا، بما في ذلك الأكراد”، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح بحدوث هجوم مماثل لهجوم 7 تشرين الأول من أي جبهة، كما نقلت “روسيا اليوم”

المصدر: الوكالة الوطنية