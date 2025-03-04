“معاريف” العبرية : “دولة إسرائيل” خسرت أمس الحرب عندما ارسل رئيس الكنيست قواته لضرب وإهانة وإذلال عائلات جنود الجيش “الإسرائيلي” الذين سقطوا في معارك 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 10:28

“معاريف” العبرية : “دولة إسرائيل” خسرت أمس الحرب عندما ارسل رئيس الكنيست قواته لضرب وإهانة وإذلال عائلات جنود الجيش “الإسرائيلي” الذين سقطوا في معارك 7 أكتوبر

منذ 52 mins 4 March، 2025
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