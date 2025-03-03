الأزهر: العدو الصهيوني يقترف جريمة تجويع الأبرياء في غزة وعلى الدول الإسلامية فك الحصار المستبد

أدان “المسجد الأزهر” في بيان له الاثنين “القرار الجبان لحكومة الاحتلال الاسرئيلي بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة”.

وأكد الأزهر أن “العدو الصهيوني وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال يتجرد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية ولا يراعي حرمة شهر رمضان مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم”، ولفت الى أن “منع إطعام الصائمين هو جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة”، وراى ان “صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله”.

وطالب الأزهر “حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من دبلوماسية وسياسة لفك الحصار المستبد عن الجائعين في شهر رمضان الذي يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على أن يختاروا بين الموت جوعا أو الهجرة وإخلاء أرض غزة لهذا الكيان المحتل”، وأكد أنه “على الدول الإسلامية وعلى المجتمع الدولي المتحرر من ضغوط الصهيونية أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن”، وشدد على “ضرورة تسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات ومحاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث للحساب والمحاكمة”.

وأوقف العدو الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة الأحد في انتهاك فاضح لكل الالتزامات المفروضة عليه خاصة بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع المحاصر، خاصة ان المقاومة الفلسطينية التزمت بكل تعهداتها.

المصدر: روسيا اليوم