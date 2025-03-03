مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة دهس في المانيا

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح خطيرة حين دهست سيارة عددا من المارة ظهر الإثنين في وسط مدينة مانهايم الألمانية، بحسب ما أفادت الشرطة مشيرة إلى توقيف مشتبه به، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المتحدث باسم الشرطة شتيفان فيلهلم لقناة “إن. تي .في “التلفزيونية: دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في القسم المخصص للمشاة في مانهايم. توفي شخص وأصيب آخرون بجروح خطرة”.

وأضاف “تمّ توقيف مشتبه به”، من دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وكانت الشرطة وفرق الاسعاف تواصل العمل بعد الظهر في المنطقة التي أعلنت السلطات أنها تشهد “حالة خطر قاتل”.

ودعت الشرطة السكان الى “البقاء في منازلهم”.

ونقلت صحيفة “مانهايمر مورغن” المحلية عن أحد أصحاب المتاجر قوله “لا نرى سوى جرحى والقتيل، ولا نعرف ماذا نفعل”.

وأقيم في هذه المنطقة سوق في خضم إطلاق فعاليات كرنفال.

المصدر: ا ف ب