مصر استنكرت قرار العدو الاسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة

استنكرت مصر القرار الصادر عن حكومة العدو الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن “تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”، وشددت على “عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر”.

وفي وقت سابق شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على “ضرورة تنفيذ طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التزاماتهما كاملة من تبادل الأسرى والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية”، وقال إن “هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات والدخول في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق”، وشدد على “ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية ولن نتوانى في ذلك”.

وقد أوقف العدو الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة الأحد في انتهاك فاضح لكل الالتزامات المفروضة عليه بما يؤكد ان هذا العدو لا عهد له، بينما المقاومة الفلسطينية التزمت بكل تعهداتها.

المصدر: روسيا اليوم