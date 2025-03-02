أحمد الشرع يكلف لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

كلف أحمد الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.

ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع “مقترحها إلى رئيس الجمهورية”>

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام