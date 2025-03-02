قيادة حزب الله وعائلتا السيّدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين يتقبلون التعازي والتبريكات في دير قانون النهر

تقبلت قيادة حزب الله وعائلتي الشهيد الأسمى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ووصيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، التعازي والتبريكات بشهادتهما، في المجلس الذي أقيم في بلدة ديرقانون النهر، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله عبدالله ناصر إلى جانب العائلتين الكريمتين، ومسؤولين من حزب الله.

ووصلت إلى المجلس الذي أقيم باحة المرقد الشريف للشهيد السيد صفي الدين، وفود وشخصيات مثلت الاجهزة الامنية والعسكرية وفعاليات سياسية ودبلوماسية تقدمها السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وفود من اليمن والعراق، نواب كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين فضل الله والنائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي، رئيس لقاء علماء صور العلامة الشيخ علي ياسين، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس واتحادات بلدية واختيارية، وممثلون عن حركة أمل وحركة الشعب وأحزاب وقوى لبنانية وفصائل فلسطينية تقدمها أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في منطقة صور اللواء توفيق عبد الله، ووفود من حركة المقاومة الإسلامية حماس، حركة الجهاد الإسلامية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جبهة النضال الوطني الفلسطيني، جبهة التحرير العربية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووفود من الجمعيات الأهلية والشبابية والثقافية منها وفد من لجنة التواصل اللبناني الفلسطيني وتجمع المعلمين في لبنان والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ومستشفى السان جورج ومستشفى الرسول الأعظم، ووفود علمائية إسلامية، وعوائل شهداء وجرحى من المقاومة الإسلامية، وغيرهم.

وتخلل مجلس التعازي آيات من القرآن الكريم وتلاوة للسيرة الحسينية، فيما وضعت الوفود المشاركة أكاليل من الزهر أمام الضريح الشريف، مؤكدة على تمسكها بنهج القائدين الكبيرين ومواصلتها لدربهما الذي صنع الكرامة والعزة للبنان والأمة.

المصدر: موقع المنار