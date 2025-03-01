“امل” أطلقت التحضيرات والاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية.. وفوعاني: ذاهبون إلى لوائح مشتركة مع حزب الله ضمن الاتفاق الموقع

أعلنت حركة “امل” البدء بالتحضير للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع اجراؤها في ايار المقبل، والإعلان جاء عقب اجتماع عام لكافة الهيئات التابعة لمكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر إضافة إلى كافة الهيئات المعنية بالشؤون البلدية والاختيارية في المكتب المركزي والدوائر والأقسام والأقاليم والمناطق.

طليس

ورحب طليس بالحضور، شاكرا لهم متابعتهم لهذا الملف وتواصلهم المستمر على مدار الساعة، مؤكداً “جهوزية مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لخوض الاستحقاق البلدي والاختياري بالتعاون والتواصل مع العائلات لاختيار المرشحين المناسبين والوصول إلى مجالس بلدية واختيارية متجانسة للبدء بمتابعة الملفات والاستحقاقات ولاسيما ملف اعادة الإعمار”.

فوعاني

وأكد فوعاني “متانة العلاقة بين حركة امل وحزب الله وخوضهما الانتخابات البلدية والاختيارية بلوائح موحدة تطبيقا للاتفاق الموقع بين القيادتين بشخص الرئيس نبيه بري والشهيد السيد حسن نصرالله والذي جرى تنقيحه وإعادة التأكيد عليه مع الاخوة في حزب الله”، مشددا على “ضرورة التواصل والتشاور مع العائلات والفعاليات في القرى والبلدات من اجل انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية خير تمثيل، وان يكونوا في خدمة قراهم وبلداتهم ومدنهم ،وهذا الاتفاق هو اتفاق يخدم تطلعات الناس”.

ودعا الى “اختيار اعضاء ذوي كفاءة علمية وأصحاب اختصاصات متنوعة تتناسب مع شؤون وشجون العمل البلدي”.

وختم كلامه ب”سرد الواقع السياسي في البلاد منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وصولا إلى يومنا هذا والانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة،ونيلها الثقة لتكون مضطلعة بشؤون المواطنين”. مؤكدا “العناوين الرئيسية التي تتمسك بها حركة امل وعلى راسها الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي ووقف الخروقات الاسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار ١٧٠١ وخروج العدو من كامل الأراضي اللبنانية”.

وفي ملف اعادة الإعمار دعا الفوعاني الى “إيلاء هذا الملف الاهتمام الكبير وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم ولاسيما ابناء قرى المواجهة الأمامية”.

لقاء مع المغتربين

من جهة ثانية شدد الفوعاني خلال لقاء مع كوادر حركة “أمل” في أفريقيا بحضور مسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين علي حايك، على “أولوية الإعمار وإعادة أموال المودعين وانتظام عمل المؤسسات”، مضيفا أن “التحديات التي تعصف بالمنطقة ولبنان، يجعلنا متمسكين أكثر بخياراتنا الوطنية، وبوحدة اللبنانيين، والسير بخارطة طريق إنقاذ تحتاج تضافر جهود الجميع”.

وأكد أن “أولوية الحركة هي اعادة الاعمار وعودة أهل الجنوب الى قراهم وبلداتهم وتأمين وسائل صمودهم في أرضهم التي دفعوا في سبيل ترابها أغلى الأثمان”، مجددا موقف الحركة الحاسم لجهة حق المودعين باستعادة أموالهم، وفتح باب الإستثمار لهم في وطنهم واشراكهم في النهضة الاقتصادية للبنان.

وأعلن استعداد الحركة ل”خوض استحقاق الانتخابات البلدية منطلقة من روحية السعي لخدمة الناس والنهوض بالعمل الاجتماعي والانمائي وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي بكل أمانة ومسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام