عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة ليوم السبت 01-03-2025

العناوين

البناء:

– ترامب يلتهم زيلينسكي على الهواء في كمين محكم ثم يطرده من البيت الأبيض

– الانقلاب الإسرائيلي في غزة ولبنان يتكامل مع التوغل في سورية والمناطق العازلة

– عون ينوّه بخطابَيْ قاسم ورعد… الجيش يستعين بفئات من الشعب بفشل الدبلوماسية

النهار:

– “جولة التزام” لسلام جنوباً وإسرائيل تهدّد مجدداً… عون الى الرياض لإعادة تصويب العلاقات

الأخبار:

– زيلينسكي يغادر البيت الأبيض… بعد مشادّة كلامية غير مسبوقة

– قطاع المياه ووكالات الأمم المتحدة أول الخاسرين | وقف تمويل USAID: إغلاق منظمات وصرف موظفين

– حزب الله أنجز 91% من ملفات التعويضات

– الجنوبيون لرئيس الحكومة: متى تحرّرون وتعيدون الإعمار؟

اللواء:

– سلام على أرض المنازل المهدمة في الجنوب: التزام بالإعمار السريع وتمكين الجيش

– خطابات استعادة الثقة (تكلم حتى اراك)

– فرح الايمان

الشرق:

– رسالة من أسير إسرائيلي الى أبطال طوفان الأقصى

– سلام في الجنوب.. وعون: السيادة تعني احتكار الدولة لقرار الحر ب والسلم

الجمهورية:

– أولوية الخارج السلاح .. ثم الإعمار

– اجتماع ترامب وزيلينسكي مشحون

الديار:

– «إسرائيل» بدأت إنشاء فصائل عسكريّة لحماية المناطق العازلة

– …التعيينات الأمنيّة والتسريبات

– إحتفال حاشد لـ«الإشتراكي» في 16 آذار

الاسرار

اللواء:

همس

– لدى جهات رسمية تأكيدات أن إطلاق صندوق «إعادة الإعمار» لن يتجاوز مرحلة ما بين العيدين

غمز

– شكلت جباية فواتير الكهرباء المتأخرة مشكلة لدى غالبية المواطنين لجهة التسديد، إذ أن الجباة يأتون إلى بعض الأحياء بفاصل زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع!

لغز

– يعتبر مسؤولون نقديون أن توجُّه وزير سيادي في ما خصَّ طريقة عمله في وزارته خطوة إصلاحية تقطع مع الممارسات المالية التي رفعت المديونية في السنوات الماضية..

الجمهورية:

– يُحضِّر حزب بارز إعلان تفاصيل وُصِفَت بالحساسة حول مجموعة أحداث توالت في الأشهر الاخيرة.

– أبلغ سفير دولة كبرى مجموعة من رجال المال والاقتصاد أنّه واثق من صدق توجّه الحكومة الجديدة لتحقيق إنجازات سريعة. وهذا يتحقّق بعدم إخضاعها إلى مداخلات سياسية.

– نُقِلَ عن مسؤول كبير قوله: إنّ موضوع الإستراتيجية الوطنية في المدى المنظور، خصوصاً أنّ الدفاع سيكون بنداً حاضراً بقوة التحضيرات بدأت لحوار داخلي

البناء:

خفايا

– قال مصدر أمني رافق تفاصيل زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب إن درجة الغضب التي عبر من خلالها الأهالي عن مواقفهم تجاه الحكومة وحجم إصرارهم على التمسك بالمقاومة جاء بعد جهود بذلها قادة حركة أمل وحزب الله لتخفيف نبرة الاحتجاج الشعبي حرصاً على الحفاظ على مناخ التهدئة مع الحكومة وأن رئيس الحكومة لاحظ محاولات تدخّل من بعض القيادات المحليّة لتهدئة الأجواء، وعلم أنّها تعبير عن نيّات إيجابية للثنائي تجاه الحكومة ورئيسها، لكن الغضب الشعبيّ كان جارفاً وعدم الثقة بالحكومة، واليقين بأن المقاومة وحدها تمثل حلاً رغم كل التضحيات مثل تياراً جارفاً بين الجنوبيّين بما يصعب ضبطه ولا يمكن تهدئته إلا بالأفعال التي تظهر معها انطلاق عملية إعادة الإعمار من جهة والنجاح بإخراج الاحتلال من جهة مقابلة.

كواليس

– أُصيبت شخصيّات وكتل نيابية تزعم وقوفها مع رئيس الجمهوريّة بالارتباك بعد الحوار الذي أجراه الرئيس جوزف عون مع صحيفة الشرق الأوسط وقناة الشرق عشيّة زيارته إلى المملكة العربية السعودية حيث فتح الباب للتعاون بين الجيش والمقاومة إذا تبيّن أن الأميركيّ لا يريد المساعدة في إخراج الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، رغم إدراكه أن هذا انتهاك صارخ للاتفاق الذي رعاه وضمن تنفيذه وثبت عندها أن لا بدّ من عمل عسكريّ لتحرير الأرض ووقف العدوان، مشيرًا إلى أن لا خلاف على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن الاستعانة بجهات خارج الجيش تتمّ بقرار من الدولة وحيث يجب وكيفما يحتاج الجيش منوّهاً بموقف الشيخ نعيم قاسم الذي لا يراه خارج هذا السياق، مشيراً إلى أن وضع الاستراتيجية الدفاعية يقوم على هذه المبادئ وأنه لم يسمع من أحد شروطاً على إعادة الإعمار تتصل بمستقبل السلاح.

المصدر: صحف