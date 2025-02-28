السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان و هذا يشكل احتلالا و تهديدا للشعب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 21:36

السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان و هذا يشكل احتلالا و تهديدا للشعب اللبناني

منذ 1 ساعة 28 February، 2025
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