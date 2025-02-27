المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: نؤكد إتمام المرحلة الأولى للاتفاق والتزامنا الكامل ببنوده رغم المماطلة المستمرة من الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2025 - 08:20

المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: نؤكد إتمام المرحلة الأولى للاتفاق والتزامنا الكامل ببنوده رغم المماطلة المستمرة من الاحتلال

منذ 35 mins 27 February، 2025
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