الجيش اللبناني يكتشف جهازَي تجسس للعدو “الإسرائيلي” مموَّهَين في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2025 - 08:18

الجيش اللبناني يكتشف جهازَي تجسس للعدو “الإسرائيلي” مموَّهَين في الجنوب

منذ 2 ساعة 27 February، 2025
اجهزة تنصت
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، في بيان، أنه “بتاريخ 2025/2/26، ضمن إطار عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو “الإسرائيلي”، مموَّهَين ومزوَّدَين بآلات تصوير وأجهزة تحسُّس”.

وأضافت: “وقد عملت الوحدة على تفكيك الجهازَين، فيما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو “الإسرائيلي””.

وجددت قيادة الجيش “دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم”.

المصدر: حساب الجيش اللبناني الرسمي على منصة "اكس"

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