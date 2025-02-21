نواف سلام لوفد الكونغرس الأميركي: للضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في اسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 13:56

نواف سلام لوفد الكونغرس الأميركي: للضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في اسرع وقت

منذ 11 mins 21 February، 2025
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لبنان

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على”ضرورة الضغط الاميركي على اسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها في اسرع وقت” ، معتبرا ان ليس هناك اي مبرر عسكري او امني لذلك، وهو يشكل خرقا مستمرا لترتيبات وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ والقانون الدولي وانتهاكا لسيادة لبنان”جاء ذلك خلال إستقباله وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور داريل عيسى  في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون .
وقدم الوفد التهنئة ، مؤكدا”دعمه للبنان في مختلف المجالات الى جانب الدعم المستمر للجيش اللبناني” .

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