وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة فقدت الاتصال مع روسيا في عهد إدارة بايدن وهو ما لم يحدث حتى في ذروة الحرب الباردة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 07:46

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة فقدت الاتصال مع روسيا في عهد إدارة بايدن وهو ما لم يحدث حتى في ذروة الحرب الباردة

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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