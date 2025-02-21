اعلام العدو: “نتنياهو” يعقد مشاورات أمنية طارئة بعد قليل على خلفية العثور على عبوات ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 00:06

اعلام العدو: “نتنياهو” يعقد مشاورات أمنية طارئة بعد قليل على خلفية العثور على عبوات ناسفة

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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