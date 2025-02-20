البزري يحذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 19:28

البزري يحذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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لبنان

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة “أكس”: “نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة.

واعتبر “أن هذا الموضوع هو سيادي بامتياز مؤكداً على ” أن المجلس النيابي قد أقر القوانين اللازمة لحماية هذه الثروة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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