البزري يحذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة “أكس”: “نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة.

واعتبر “أن هذا الموضوع هو سيادي بامتياز مؤكداً على ” أن المجلس النيابي قد أقر القوانين اللازمة لحماية هذه الثروة الوطنية”.

نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة. #لبنان#مصرف_لبنان #إحتياطي_الذهب — Dr Abdul Rahman Bizri (@dr_ar_bizri) February 20, 2025

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام