رئيس الجمهورية جوزاف عون: من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية

قلل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتزمن الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701″.وشدد على “ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل”.

بدوره، والتز أكد للرئيس عون “متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية”، مشيدا ب”الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون”، مؤكداً “أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وحل المسائل العالقة دبلوماسيا”.