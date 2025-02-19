رئيس الجمهورية جوزاف عون: من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:18

رئيس الجمهورية جوزاف عون: من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية

منذ 60 mins 19 February، 2025
AOUN
لبنان

قلل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتزمن الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق  27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701″.وشدد على “ضرورة  الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل”.

بدوره، والتز أكد للرئيس عون “متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية”، مشيدا ب”الدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون”، مؤكداً “أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وحل المسائل العالقة دبلوماسيا”.

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