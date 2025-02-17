“الجنوب في قلوب المبدعين”.. مهرجان فني وأدبي تكريمًا لتضحيات الشهداء

إكرامًا لتضحيات الشهداء والجرحى الذين روت دماؤهم تراب الوطن، نظّمت بلدية النبطية بالتعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية ومجموعة أبناء البلد مهرجان “الجنوب في قلوب المبدعين”، وذلك في مركز جمعية تقدم المرأة في النبطية. تخلل المهرجان معرض فني بمشاركة منتدى الفن التشكيلي، منتدى الفنان الجنوبي الدولي، ملتقى أطياف الفني، وملتقى الألوان الفني، إلى جانب ندوة شعرية شهدت حضور نخبة من الشعراء.

فعاليات ثقافية وفنية تحتفي بالإبداع

شارك في الندوة الشعرية كلٌّ من الأستاذ نائل سبيتي، الدكتور حسان خشفة، الأستاذ نديم شعيب، والأستاذ حسين شعيب، وقدّمت الحفل الدكتورة كفاح بيطار. كما ألقى رئيس بلدية النبطية المهندس خضر قديح كلمة البلدية، تلاه الأستاذ حيدر بدرالدين بكلمة جمعية التنمية، فيما قدّم الإعلامي الأستاذ علي فران كلمة مجموعة أبناء البلد.

أجمع المتحدثون على عظمة تضحيات الشهداء والجرحى الذين بدمائهم صانوا الأرض والعرض والكرامة، بينما لاقت قصائد الشعراء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث قوطعت مرارًا بالتصفيق، مع طلب إعادة بعض المقاطع المميزة.

حضور رسمي وثقافي لافت

شهد المهرجان حضور شخصيات رسمية وثقافية بارزة، من بينها ممثل سعادة النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو، وممثل سعادة النائب ناصر جابر الأستاذ محمد حجازي، ورئيس بلدية النبطية المهندس خضر قديح، ورئيس أندية اليونسكو الثقافية في العالم الدكتور مصطفى بدرالدين،بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية وإعلامية واجتماعية، ورؤساء الجمعيات الثقافية والفنية والتربوية، ومديري المدارس، ونخبة من الشعراء والفنانين والمثقفين.

مهرجان يرسّخ الثقافة الوطنية والفنية

تميّز “الجنوب في قلوب المبدعين” بجمعه بين الفن والشعر والتكريم، مجسّدًا رسالة واضحة مفادها أن الثقافة والإبداع هما سلاحٌ آخر لحماية الوطن.

تصوير : رزان قدوح

المصدر: موقع المنار