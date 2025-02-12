مصر: استياء من التصريحات الأميركية.. نحو حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين

أكدت مصادر مصرية، رفض مصر لتوطين سكان غزة، وتمسكها بموقفها الثابت، بعدم قبول أي مقترح لتخصيص أرض مصرية لسكان قطاع غزة، وعدم إخراج الفلسطينيين من أرضهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

وأشارت المصادر، كما أوردت قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى استياء مصر من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية.

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً صحفياً، أعربت فيه عن “تطلع جمهورية مصر العربية للتعاون مع الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس ترامب، من أجل التوصل لسلام شامل وعادل”، من خلال “تسوية للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

وأكدت مصر، بحسب بيان الخارجية، اعتزامها “طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”.

وشدد البيان على موقف جمهورية مصر العربية بضرورة “أن تأخذ أي رؤية لحل القضية الفلسطينية، في الاعتبار، تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء مسببات وجذور الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.

المصدر: مواقع اخبارية