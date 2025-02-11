رئيس الجمهورية متوجهاً الى شباب لبنان: أنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الشباب إلى أن “يجعلوا لبنان دائماً نصب أعينهم، لأن مزاريب الطائفية والمذهبية لم تبنِ يوماً، بل دمّرت”، مؤكداً أن لبنان لشبابه وليس لأي أحد آخر”.

جاء كلام رئيس الجمهورية خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من “حركة شباب لبنان”.

في مستهل اللقاء، ألقى رئيس “الحركة” إيلي صليبا كلمة قال فيها: “جئناكم وفداً مشتركاً من حركة شباب لبنان وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان، واتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان، وفداً يمثل معظم المناطق والطوائف تأكيداً على الرسالة السماوية في هذا الوطن.”

وأضاف: “نحن نتعاطى الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأن أي عمل في الشأن العام يحتاج إلى أن نكون على دراية ومعرفة واطلاع على شؤون المواطنين على الصعد كافة. ونحن شبابٌ أبينا أن نترك هذا الوطن، على الرغم من كل الصعاب والظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان. والسبب الرئيسي الذي جعلنا نتمسك بهذه الأرض هو بصيص الأمل الذي كنا نراه في آخر النفق منذ توليتم قيادة الجيش.”

وقال: “إن خطاب القسم يعبر عن طموح وإرادة كل اللبنانيين، لا سيما الشباب منهم. لذلك نحن إلى جانبكم ومعكم لتحقيق العهود والوعود التي أطلقتموها خلال خطاب القسم”.

وطالب “بتطبيق الحكومة الإلكترونية ما يقطع دابر الفساد، وبمناقصات علنية كي تكون هناك شفافية فيها، وباستقلالية القضاء وتفعيل التفتيش القضائي”، مشدداً على “أننا نعول على تحقيق الأمن والأمان والقضاء في عهدكم”.

وبعد عرض أهم إنجازات الحركة منذ العام 2012، ختم قائلاً: “جئناكم لنقول لكم أننا نعتبر هذا العهد عهدنا، وأمنياتنا قد تحققت بوصولكم إلى سدة المسؤولية، لذلك نتمنى منكم أن تسمعوا دائماً للشباب وتسعوا لتحقيق طموحاتهم.”

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، شاكراً لهم حضورهم، وقال: “أنتم شباب لبنان تعوّلون عليّ وأنا أعوّل عليكم، فأنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة.” وأضاف: “ما يجمعنا جميعاً كلبنانيين هو هوية واحدة، وعلم واحد، وأرزة واحدة، ونشيد وطني واحد. وكلمة ‘نحن وأنتم’ علينا إزالتها من القاموس، والقول بدلاً منها: نحن أنتم وأنتم نحن.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام