بمعارضة بريطانيا والولايات المتحدة.. “قمة باريس حول الذكاء الاصطناعي”: لجعل هذه التقنية مفتوحة وأخلاقية

دعت “قمة باريس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي” الثلاثاء إلى جعل هذه التقنية الجديدة والمتسارعة “مفتوحة وأخلاقية وتخضع للحوكمة الدولية”، بحسب بيان لم توقعه بريطانيا والولايات المتحدة وجهات أخرى فاعلة في القطاع، وفق ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

واتفق الموقعون على البيان الختامي للقمة والبالغ عددهم 61 دولة، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا والهند، على إعطاء الأولوية لضمان أن “يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحا وشاملا وشفافا وأخلاقيا وآمنا وجديرا بالثقة، مع مراعاة أطر دولية للجميع”.

من جهتها، ذكرت رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين أن “الاتحاد الأوروبي سيستثمر 50 مليار يورو إضافية (51,6 مليار دولار) لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي للكتلة”.

وقالت فون دير لاين في كلمة لها خلال القمة إن “تلك الاستثمارات تضاف إلى مبادرة أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي التي تعهدت بالفعل بتقديم 150 مليار يورو”، وأضافت “نهدف إلى جمع 200 مليار يورو للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أوروبا”، وأوضحت أن “الاستثمارات ستركز على التكنولوجيا الصناعية وغيرها من التقنيات المهمة”.

وتقود شركة الاستثمار “جنرال كاتاليست” مبادرة أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، كما انضمت إليها عدة لشركات منها: إيرباص وإيه.إس.إم.إل وسيمنز وإنفينيون وفيليبس وميسترال وفولكسفاجن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية