الجلسة الحكومية الاولى افتتحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالوقوف دقيقة صمت على أواح الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:40

الجلسة الحكومية الاولى افتتحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالوقوف دقيقة صمت على أواح الشهداء

منذ 6 mins 11 February، 2025
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