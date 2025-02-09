المستشار الألماني: تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي وخطة ترمب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة ومصطلح فظيع للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 22:42

المستشار الألماني: تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي وخطة ترمب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة ومصطلح فظيع للغاية

منذ 12 mins 9 February، 2025
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