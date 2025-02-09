رئيس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي: لا يوجد مكان للعودة إليه لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية المدنية وبالتأكيد لا توجد “صورة نصر” بل هناك صور كئيبة جداً نتيجة التخلي الذي عانينا منه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 22:42

رئيس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي: لا يوجد مكان للعودة إليه لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية المدنية وبالتأكيد لا توجد “صورة نصر” بل هناك صور كئيبة جداً نتيجة التخلي الذي عانينا منه

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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