استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم مسنّة، برصاص الاحتلال في قطاع غزة

استُشهد أربعة مواطنين، بينهم مسنّة، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس وجنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مسنّة من عائلة مهنا برصاص قوات الاحتلال شرقي بلدة القرارة، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار على تجمع للمواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، شرقي دوّار الكويت، جنوب مدينة غزة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال انسحبت، صباح اليوم، من محور نتساريم جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثمانية شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 48,189.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سبعة شهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمّرة، فيما ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته في وقت سابق من حرب الإبادة.

كما أفادت بارتفاع حصيلة الجرحي إلى 111,640 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: مواقع