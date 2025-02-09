بدء توافد الناخبين في كوسوفو إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم الـ120 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 08:52

بدء توافد الناخبين في كوسوفو إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم الـ120

منذ 50 mins 9 February، 2025
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