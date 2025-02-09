شركة الاتصالات الروسية العملاقة “روستليكوم” اعلنت عن تعرض أحد كابلاتها في بحر البلطيق لأضرار بسبب “تأثير خارجي” مشيرة الى أن أعمال الإصلاح جارية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 04:16

شركة الاتصالات الروسية العملاقة “روستليكوم” اعلنت عن تعرض أحد كابلاتها في بحر البلطيق لأضرار بسبب “تأثير خارجي” مشيرة الى أن أعمال الإصلاح جارية

منذ 51 mins 9 February، 2025
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