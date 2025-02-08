مصادر اعلامية من قصر بعبدا: الاتفاق على فادي مكي الوزير الشيعي الخامس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2025 - 15:10

مصادر اعلامية من قصر بعبدا: الاتفاق على فادي مكي الوزير الشيعي الخامس

منذ 5 mins 8 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة