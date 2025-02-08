سماع دوي إطلاق نار كثيف في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 03:32

سماع دوي إطلاق نار كثيف في مخيم جنين

منذ 54 mins 8 February، 2025
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