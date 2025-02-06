مصر: نرفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير

حذرت وزارة الخارجية المصرية من “تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني ويستدعي المحاسبة”.

وأكدت الوزارة في بيان لها الخميس على “التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه ويحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام”.

وشددت الوزارة على “رفض مثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا”، وأكدت أنها “ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”، محذرة من “تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه”.

وشددت الوزارة على “ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبشكل دائم”، ولفتت إلى “اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها”.

يذكر ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب طرح تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى مصر والاردن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية