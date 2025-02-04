عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 4-2-2025

العناوين

الأخبار:

– عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام | تأليف الحكومة: توقّعات تناقض نتائج الاتصالات

– مشاريع الـ”USAID” في “الداخلية” و”التربية” تعطّلت: الـ NGO’s تصرف الموظفين وتوقف المشاريع

– نتنياهو – ترامب: بازار استثمار الإبادة

– الشرع في تركيا بعد السعودية: سوريا أسيرةً للتجاذبات الإقليمية

اللواء:

– سلام لإصدار المراسيم دون تأخير.. بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف

– رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار

– هل يبقى لبنان على قارعة التسويات الإقليمية؟

– التأليف مسؤولية الرئيس والولادة تتطلَّب التسهيل!

– نتنياهو في البيت الأبيض: زيارة حرب لتهجير سكان غزة والضفة

– الشرع إلى تركيا: قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح

– تأخير ولادة الحكومة يعرِّض لبنان لمخاطر غير محسوبة

البناء:

– حملة على سلام من القوات ونواب التغيير… والجنوبيون إلى الطيبة بعد عيترون

– ترامب يتراجع عن سقوفه العالية مع بنما وكندا والمكسيك والصين.. ويبدأ التفاوض

– نتنياهو بين مطرقة ترامب لشروط التطبيع مع السعودية.. وسندان سموتريتش للرفض

الديار:

– ضغوط لإجهاض تفاهم سلام مع “الثنائي” حكوميًا؟!

– حرد أرمني ــ سني… “التيار” مُهمّش و”القوات” ترفع السقف

– المبعوثة الأميركيّة تحمل الى بيروت نتائج لقاء ترامب ــ نتانياهو

الجمهورية:

– سلام: التشكيل يتقدم إيجابًا

– ترقب للموقف الأميركي من التأليف

– ترامب سيقايض لبنان نتنياهو: لبنان من حصتنا

– لبنان في مواجهة شرعنة التوطين وتثبيت النزوح!؟

النهار:

– الولادة المتعثّرة أم معركة تصحيح التوازنات؟ أورتاغوس إلى بيروت وبلاسخارت في طهران

– الرئيس المكلف ينفي فرض أي اسماء عليه ويؤكد التواصل الايجابي مع جميع الأحزاب

– ترامب يستضيف نتنياهو اليوم… ترتيب أولويات الشرق الأوسط و”التعامل مع إيران أهمّ”

الاسرار

البناء:

خفايا

-قال مصدر نيابي إن أجواء كتل نيابية قامت بتسمية الرئيس نواف سلام لرئاسة الحكومة تعيش في مناخ إحباط وغضب لعدم تلبية طلباتها وعدم التعامل معها كمرجعية في تشكيل الحكومة، وهي تعتقد أن سلام رئيس تكنوقراط آتٍ من خارج السياسة ويعيش خارج البلد وعليه أن يتصرّف معها كجهات تعرف ما لا يعرف ويأخذ منها النصائح.

وقال المصدر إن تكتل القوات اللبنانية ونواب التغيير أكثر من يعيش هذه الصدمة بعدما تصرّفوا في الأيام الأولى لتسمية سلام باعتبارهم منتصرين سيقومون بتشكيل الحكومة بالنيابة عنه وبدأوا يستقبلون السير الذاتية للمرشحين من كلّ الطوائف ويجيبون، واستسهال عن درجة قدرتهم على تنفيذ وعود التوزير، لكنّهم اكتشفوا أن سلام يقوم بتشكيل الحكومة وفقًا لمعايير قام بوضعها ويسير عليها ولا يهمه إلا التنسيق مع رئيس الجمهورية.

كواليس

-توقفت جهات أوروبية أمام أول إشارة تصدر عن الرئيس الانتقالي في سورية للجولان السوري المحتل وربطت بين ذلك وزيارته للسعودية، حيث تلقى نصائح بأن يكون جزءًا من الموقف العربي الرسمي الذي يربط استقرار العلاقة مع “إسرائيل” بانسحاب الاحتلال من كلّ الأراضي العربيّة ولا يُعقل أن تنادي السعودية بالانسحاب من الجولان وقيام دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع “إسرائيل” بينما يكتفي المسؤولون في الحكم الجديد في سورية بطمأنة “إسرائيل” أنهم لا يريدون إزعاجها أو استفزازها ولا يذكرون أرضهم المحتلة.

اللواء:

لغز

-قيل إن دبلوماسيًا زار بيروت نقل تحذيرات من تطورات قد تكون مفاجئة من بعض الجهات الحدودية..

غمز

-تؤكد شخصية سياسية بارزة تفضيلها عدم تشكيل حكومة توافق سياسي وطني، “لأنها ستشهد خلافات حادة وتناتش حول التعيينات الواسعة المرتقبة، الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والقضائية إذ يبلغ عدد الشغور 118 مركزًا”.

همس

-بدأ معظم وزراء الحكومة جمع أغراضهم وملفاتهم الخاصة لترك مكاتبهم فور تشكيل الحكومة الجديدة.

النهار:

– أبدى أكثر من مسؤول حزبي مسيحيى استياء من موقف حزب الكتائب المؤيد لحركة الرئيس المكلف نواف سلام في التأليف إذ اعتبر هؤلاء ان موقف الكتائب يضعف الموقف المسيحيى في فرض شروطه ومطالبه.

– رفض الرئيس المكلف نواف سلام تسليم شاب حقيبة وزارية لا تتلاءم مع اختصاصه وهذا ما ابلغه إلى الجهة التي سمته.

– تطالب فاعليات شمالية الرئيس نجيب ميقاتي بالترشح مجدّدًا إلى الانتخابات النيابية المقبلة أو تشكيله لوائح ودعمها في 2026.

الجمهورية:

– يُسجّل اختلاف في مقاربة التعامل مع دولة إقليمية في ملف بالغ الحساسية بين رئيس دولة كبرى ورئيس وزراء حليف له.

– تردّد أنّ رجل أعمال عربيًا تلقّى تهديدات ما دفعه إلى اتّخاذ قرار بوقف استثماراته في لبنان على رغم من استعداداته لتوسيعها.

– تتّجه الأنظار إلى دولة صديقة للتدخّل مع حلفاء لها في لبنان من أجل حلحلة عقدتَين عالقتَين بهدف الانطلاق بالحكومة الجديدة.

المصدر: صحف