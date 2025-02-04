اليونان | آلاف السكان يغادرون جزيرة “سانتوريني” بعد تسجيل هزات شديدة

تعرضت جزيرة “سانتوريني” اليونانية الشهيرة عالميا، مجددا لهزات شديدة ما دفع آلاف السكان الخائفين إلى مغادرتها رغم دعوات رئيس الوزراء للهدوء.

وسجلت أكثر من 200 هزة منذ الأحد قبالة الجزيرة السياحية في أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه، وبلغت أقوى هزة 4,9 درجات بحسب المعهد الجيوديناميكي التابع لمرصد أثينا.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قائلا “علينا أن نتعامل مع ظاهرة جيولوجية مكثفة للغاية”.

وأضاف “قبل كل شيء أود أن أطلب من سكان الجزيرة أن يحافظوا على الهدوء”.

ومنذ الأحد، غادر آلاف السكان الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها الدائمين 15500 نسمة، مذعورين من وتيرة هذه الهزات خصوصا في اليومين الماضيين.

هذا وسيّرت شركة الطيران اليونانية “إيجيان” رحلات إضافية الاثنين والثلاثاء من سانتوريني وإليها، وفقا لوكالة الأنباء اليونانية.

وقررت السلطات أن تبقي كل المدارس في الجزيرة وكذلك في جزيرتَي أمورغوس وإيوس المجاورتين مغلقة حتى الجمعة.

وبحسب علماء الزلازل، فإن النشاط الزلزالي يؤثر أيضا على جزر أخرى مجاورة سياحية مثل أنافي وإيوس وأمورغوس.

المصدر: وكالات