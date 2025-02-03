كاميرا المنار تجول في عدد من بلدات جنوب لبنان

بدت جارة وادي السلوقي، بلدة بني حيان في جنوب لبنان، وقد غزاها الدمار بعد أن أمعنت فيها جرافات الجيش الإسرائيلي ودباباته، بعد قرار وقف إطلاق النار.

دمروا وفجروا وجرفوا وأحرقوا المنازل، ولم يسلم المسجد والمدرسة، ولا مركز البلدية الرسمي. حجم الدمار كبير، لكن إرادة الناس لم تُهزم بتشبثهم بالأرض وعودتهم إلى كراسيهم. هذه الأرض أرضهم مهما كان حجم الدمار، فلا شيء يمنعهم من البقاء والثبات، والحياة تعود يومًا بعد يوم.

في اليوم الأول بعد انتهاء مهلة الستين، تغير وجه بلدة بني حيان وصورتها، ودبت فيها الحياة من جديد، بعد عودة الأهل لتفقد منازلهم. قضوا ساعات طويلة على الرغم من تهديد قنابل الطائرات الإسرائيلية وفقدان مقومات البقاء من كهرباء ومياه. بفضل المشاهدين، وبفضل الله، عادوا إلى أرضهم وبيوتهم.

أما بالنسبة لبقية البلدات الجنوبية البعيدة نسبيًا عن القرى الحدودية، والتي توغل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار، فقد عانت من خراب وتدمير وتفجير وتجريف بهدف تأخير عودة المواطنين إليها وإبعادهم عنها. كان الرد اليوم هو العودة ثم العودة ثم نفض غبار العدوان، قبل البدء بإعادة الإعمار.

وفي عيترون، استعرض مراسل المنار هاشم السيد حسن أوضاع البلدة بعد تحريرها ودخول الأهالي إليها.

وتزامنًا مع انطلاقة فعالية عودة الأهالي إلى قراهم التي تشكل أيقونة في الصمود والتصدي لمخططات الاحتلال وعدوانه وصناعة الانتصار، وانطلاقًا من دورها في الوقوف إلى جانب الناس ومساندتهم، أطلقت كشافة الإمام المهدي الحملة الكشفية التطوعية المخصصة لقرى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. وأعلنت الجمعية انطلاقة أعمال الحملة باحتفال أقيم في مدينة بنت جبيل بحضور ممثلين عن الأفواج المشاركة إلى جانب أفواج الخدمة المجتمعية العاملة.

إطلاق الحملة الكشفية التطوعية للوقوف إلى جانب أهل الجنوب من خلال تشكيل فرق من القادة والجوالة وفرق أفواج الخدمة المجتمعية، ومن يرغب في التطوع.

وتعمل الحملة على مساندة الأهالي في مختلف الأعمال المتعلقة بعودتهم واستقرارهم في قراهم، وعلى امتداد المنطقة الواقعة من رأس الناقورة إلى العرقوب. وكانت فاتحة أعمال المشروع الدخول مع الأهالي إلى بلدة عيترون المحررة وتقديم المساعدات لمن وصلوا إلى ساحتها تمهيدًا للانخراط في أعمال رفع أضرار العدوان التي ستبدأ هناك في الأيام القادمة.

المصدر: موقع المنار