كتائب شهداء الأقصى – نابلس: مجاهدونا تصدوا لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة نابلس وخاضوا معها اشتباكات ضارية فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 12:38

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: مجاهدونا تصدوا لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة نابلس وخاضوا معها اشتباكات ضارية فجر اليوم

منذ 51 mins 3 February، 2025
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