الوكالة الوطنية للإعلام: منظمة الشركة النرويجية لنزع الألغام في لبنان ستقوم بعمليات تفجير لمخلفات العدو في بلدة شبريحا قرب صور من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة قبل الظهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 12:38

الوكالة الوطنية للإعلام: منظمة الشركة النرويجية لنزع الألغام في لبنان ستقوم بعمليات تفجير لمخلفات العدو في بلدة شبريحا قرب صور من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة قبل الظهر

منذ 2 ساعة 3 February، 2025
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