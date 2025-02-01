الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 12 على التوالي، مخلفًا 19 شهيدًا وعشرات الإصابات والاعتقالات. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين بعد اقتحامها بلدة قباطية، وأحرقت مركبة قبل انسحابها، كما اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وواصلت قوات الاحتلال نسف منازل المواطنين في مخيم جنين، مع استمرار اقتحامها له، وسمعت أصوات انفجارات داخله، ناجمة عن تفجير منازل المواطنين، خاصة في حارات الدمج وعبد الله عزام والبشر.

وأحدثت جرافات الاحتلال دمارًا هائلًا في حارة الدمج والمدخل الشرقي من المخيم، وتستمر بتدمير شارع مستشفى جنين الحكومي والبنية التحتية فيه، كما تعرقل قوات الاحتلال دخول وخروج مركبات الإسعاف من وإلى المستشفى.

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها: حرق وتفجير منازل وإجبار المواطنين على النزوح قسراً

وبالتزامن، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم السادس على التوالي، مخلفة دمارًا كبيرًا في ممتلكات المواطنين ومنازلهم والبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات قسراً.

ففي مدينة طولكرم، جابت دوريات راجلة من جيش الاحتلال شوارع المدينة، خاصة في الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، وحوّلت عدة مبان سكنية وتجارية إلى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها فوق أسطحها.

ومن بين هذه المباني: مجمع العدوية التجاري قرب مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وعمارتي الدوو ودياب وسط المدينة، وعمارة الزهراء وعمارة الإغاثة الزراعية في الحي الغربي، وعمارة البعباع في سوق الخضار.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتواجدة في العمارات التجارية أطلقت طوال الليل طائرات تصوير بشكل مكثف في منطقة سوق الخضار، فيما اقتحم جنود مشاة المقبرة الغربية ونفذوا أعمال تمشيط داخلها وفي محيطها.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط في أحياء المدينة وتنصب الكمائن بين الأشجار والمنازل وفي الأزقة، وتلاحق المواطنين والمركبات وتجبرهم على العودة إلى منازلهم، فيما داهمت محلات تجارية في الحي الشرقي بعد تحطيم أقفالها بأدوات ثقيلة.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقلة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش واستجواب المسعفين واحتجازهم.

وفي مخيم طولكرم، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على المخيم، وتنشر دورياتها الراجلة في كافة حاراته، ويعتلي قناصتها المباني المرتفعة داخله وفي محيطه. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تواصل إجبار المواطنين في المخيم على مغادرة منازلهم في حارات النادي والشهداء والغانم والمطار وأبو الفول.

وأضافوا أن هذه العمليات تضمنت تدمير محتويات المنازل وتفجير عدد منها وهدمها واحراقها، كوسيلة لترهيب المواطنين والضغط عليهم بحجة البحث عن مقاومين.

ويأتي هذا التصعيد المتواصل منذ ستة أيام وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية تفاقمت نتيجة تدمير المرافق الأساسية والبنية التحتية في المخيم من قبل جرافات الاحتلال، وما رافقه من انقطاع التيار الكهربائي والمياه والاتصالات والإنترنت، ونقص في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال.

المصدر: وكالة وفا